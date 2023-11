Steve McCurry, nei miei scatti mostro la devozione in azione

"Con i miei scatti dimostro che la vera 'devozione' richiede azione, non solo buone intenzioni. Si manifesta attraverso l'altruismo, l'empatia e la compassione nella pratica, non solo nella teoria". Così il famoso fotografo Steve McCurry parla del suo nuovo libro, 'Devotion. Amore e spiritualità', edito da Mondadori Electa, che presenterà a Bookcity Milano, domenica 19 novembre al Piccolo Teatro Grassi.

Nel volume McCurry offre uno sguardo profondo su tutte le possibili sfaccettature che nel mondo può assumere la devozione: l'amore, la passione, la dedizione all'altro, la lealtà, il sacrificio, l'impegno. Proprio per questo ad affiancarlo sul palco ci sarà Rossella Miccio, presidente di Emergency Ong Onlus, che dialogherà con lui sui temi della dedizione e dell'impegno verso gli altri. "Da molti anni nutro profonda ammirazione per Emergency - dichiara Steve McCurry -. La loro attività in Afghanistan è stata fondamentale per salvare innumerevoli vite e offrire le cure essenziali a uomini, donne e bambini vittime di decine di anni di guerra". "Rossella Miccio, Presidente di Emergency, ha articolato - prosegue il fotografo - un pensiero che trasuda coraggio: Abbiamo una rigorosa definizione di aiuto. È quel tipo di impegno che si attua con la costruzione dei diritti, con il fare, non solo con il dire.

Questo sentimento rispecchia l'essenza del mio nuovo libro Devotion".

"Il messaggio che Steve McCurry vuole infondere tramite il suo nuovo volume è quello che guida anche il lavoro di Emergency - sottolinea Rossella Miccio - passione, dedizione all'altro e impegno sono punti focali della nostra associazione".



