Pd Lombardia: 'Oltre mille segnalazioni contro le liste attesa'

Sono arrivate oltre mille segnalazioni alla campagna organizzata dal Pd Lombardia 'Con saluta non si scherza' contro le liste d'attesa nella Regione.

Lo hanno fatto sapere i consiglieri regionali dem Pierfrancesco Majorino, Carlo Borghetti e Davide Casati durante una conferenza stampa organizzata al Pirellone.

Alla campagna del Pd hanno risposto perlopiù donne, il 58%; oltre un terzo delle segnalazioni viene da Milano (37%), poi da Brescia (22%) e Bergamo (10%).

La maggioranza delle persone che ha compilato il form online (il 72%), hanno spiegato dal Pd, lo ha fatto per lamentare la lunghezza dei tempi di attesa: di queste il 3% si riferisce ad operazioni chirurgiche, mentre il 69% a visite ed esami e "quasi uno su quattro riferisce di tempi di attesa di un anno o più".

Tra le prestazioni richieste e non ottenute nei tempi previsti ci sono le ecografie (10%), colonscopie e risonanze magnetiche con "oculistica e dermatologia sono le specialistiche più problematiche", con una persona su tre che ha fatto ricorso a prestazioni a pagamento per accorciare i tempi.

Dalla prossima settimana, ha fatto sapere Borghetti, i dem metteranno a disposizione una lettera fac-simile che i cittadini potranno inoltrare alle Asst di riferimento per ottenere la visita o l'esame diagnostico al solo costo del ticket "come previsto da una delibera regionale approvata nel 2019".

"Dicono che la questione delle liste d'attesa è in netto miglioramento - ha commentato Majorino - ma questo miglioramento è solo nella testa del presidente Fontana".

Per Casati "serve un'operazione verità" e "l'unico strumento che può dare verità e trasparenza è il Cup unico". Per questo "è inaccettabile arrivare al 2027 - ha concluso - dobbiamo pretendere che la Dg Welfare metta l'argomento all'ordine del giorno e che si possa attivare il Cup entro il 2025".



