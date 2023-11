Operazione della polizia nel bosco della droga a Rogoredo

Un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato ha interessato oggi la zona della stazione ferroviaria Rogoredo e nelle vie limitrofe, in quell'area nota anche come il 'bosco della droga'. Il servizio predisposto dal questore Giuseppe Petronzi ha preso il via verso le 12 e ha visto la partecipazione degli agenti del commissariato Mecenate, della Squadra mobile, della Polizia ferroviaria e del Reparto Volo.

In particolare, la zona interessata dall'intervento della Polizia di Stato è quella compresa tra le stazioni ferroviarie di Rogoredo e di San Donato Milanese e tra via Orwell e via San Dionigi.

L'intervento dei poliziotti, che si sono mossi in sicurezza sui binari in un lasso di tempo privo di circolazione ferroviaria, d'intesa con Fs Security, ha portato a bloccare numerose decine di persone, spacciatori e clienti, che affollavano l'area e sulle quali sono ora in corso accertamenti.

Nel video diffuso dalla questura, oltre a vedere i momenti in cui le persone scappano lungo i binari o sul terrapieno, si nota come l'attività di consegna della droga da spacciare avvenisse mediante un marsupio fatto scendere e poi ritirato una volta che all'interno veniva riposto il corrispettivo in denaro della vendita.

L'attività è stata costantemente seguita dall'elicottero della polizia che trasmetteva in diretta le immagini alla centrale operativa della questura. Il bilancio dettagliato e completo dell'operazione sarà reso noto domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA