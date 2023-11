Natale: casa vacanza per bimbi malati, al via la raccolta fondi

Trasformare il Natale in un gesto concreto di solidarietà per i bambini e i ragazzi malati di tumore. A renderlo possibile è la Fondazione Bianca Garavaglia Ets che, anche quest'anno, mette a disposizione di privati, aziende e scuole una serie di idee regalo "charity" con un obiettivo preciso: contribuire alla realizzazione della "Casa del fiore", una casa vacanza per donare giorni felici ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie.

È questo l'ultimo progetto perseguito dalla Fondazione, che dal 1987 finanzia i progetti di ricerca, cura e assistenza sui tumori infantili presso la Struttura Complessa di Pediatria Oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

"Per trasformare in realtà la 'Casa del fiore' - informa la Fondazione - basterà semplicemente scegliere una delle tante proposte disponibili online sul nuovo portale di regalistica solidale (regalisolidali.abianca.org). Prodotto di punta di quest'anno sono i Baci di Dama", per i quali la donazione minima richiesta è di 10 euro. Sono prodotti dalla cooperativa Banda Biscotti, che offre opportunità di lavoro a persone detenute. La confezione è stata disegnata dall'illustratrice Elena Pedroli.

La "Casa del Fiore" sorgerà a Lesa (Novara), sul Lago Maggiore, all'interno di una dimora storica. Dovrebbe essere inaugurata nel 2025.

Fino al 24 dicembre è possibile sostenere i progetti della Fondazione anche presso la 'Bottega del Fiore', il Temporary Shop di Busto Arsizio (Varese), in corso XX Settembre.

L'inaugurazione ufficiale è prevista per domani alle 18. Tante idee regalo si potranno acquistare anche presso i corner della Fondazione Garavaglia attivi all'Istituto Nazionale Tumori di Milano.

La campagna di Natale a sostegno della "Casa del fiore" si chiuderà con il concerto speciale "Christmas Joy", in programma per giovedì 21 dicembre, alle 21, al Teatro Sociale di Busto Arsizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA