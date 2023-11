Mymenu, accordo con Just Eat per gestione dei clienti privati

Mymenu ha concluso un accordo commerciale finalizzato alla transizione dei propri clienti e dei loro ristoranti preferiti su Just Eat in tutte le città in cui opera, "garantendo così la stessa offerta qualitativa".

Mymenu, operatore di food delivery italiano ben consolidato nel Nord Italia - si legge in una nota -, dopo aver consegnato oltre 5 milioni di pasti a centinaia di migliaia di clienti, offrendo un servizio di alta qualità, chiuderà le porte del servizio dedicato ai clienti privati preservando loro la possibilità di continuare ad ordinare dai propri ristoranti preferiti tramite Just Eat".

I rider dipendenti di Mymenu saranno agevolati nella candidatura per entrare a far parte della squadra di Just Eat, sottolinea la società, già attiva con il proprio modello di delivery tramite rider dipendenti. L'accordo è stato infatti reso possibile anche dalla condivisione di un approccio etico verso i propri lavoratori, clienti e ristoranti partner".

"Fare impresa deve comportare la creazione di valore per tutte le parti coinvolte - ha detto Edoardo Tribuzio, fondatore e ceo di Mymenu - e non avrei potuto auspicare un'azienda più appropriata per il prosieguo di quanto finora da noi realizzato.

Per anni Mymenu è stata un importante punto di riferimento nel panorama del food delivery italiano".



