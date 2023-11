Milano capitale del gioco in scatola, ci sarà anche Rubik

Da Monopoly a RisiKo, ci saranno tutti i grandi classici più amati dalle famiglie, ma anche i giochi in scatola più recenti: saranno oltre 30 gli editori presenti alla prima edizione di 'Entraingioco' di Milano, l'evento in programma sabato 18 e domenica 19 novembre al Superstudio Maxi, in via Moncucco.

Ad attendere le migliaia di appassionati una leggenda del gioco: Erno Rubik, l'inventore del cubo più famoso al mondo.

L'uomo da battere sarà Nicolò Falcone, campione del mondo in carica di Monopoly. Chiunque potrà sfidarlo. In programma anche un torneo di calcio balilla: chi vince porta a casa il biliardino. Tra gli ospiti, Marco Confortola, il mito dell'alpinismo mondiale protagonista del nuovo Gioco del Parco.

Un'altra special guest sarà Francesco Lancia, che presenterà "On air - Play Like a Deejay", il party game dedicato alla radio di via Massena.

Nella due giorni di 'Entraingioco' ci sarà spazio anche per la creatività. In collaborazione con Poli.Design - Design for Kids&Toys, saranno presentate due speciali aree. Un gruppo selezionato di 46 illustratori e designer esporranno le loro più recenti creazioni, dei prototipi pronti a diventare i best seller del futuro. Ma non solo: in collaborazione con Fondazione Per Leggere, la mattina di sabato 18 novembre si terrà Bibliotecheingioco, il primo convegno dedicato alle biblioteche e rivolto ai bibliotecari e agli operatori culturali proprio sul tema del gioco.

Organizzato dal Salone Internazionale del Giocattolo, Entraingioco sarà dunque una celebrazione dei giochi in scatola, che valgono - secondo la stima degli organizzatori - "il 25% del mercato del giocattolo, registrando una crescita a doppia cifra già da qualche anno".



