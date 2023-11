Kiton porta la sua scuola di alta sartoria a Milano

Non è vero che i giovani non vogliono più fare gli artigiani, dipende solo dalle prospettive che vengono loro offerte: ne è convinto Antonio De Matteis, ceo di Kiton, che per questo porterà a Milano la Scuola di Alta Sartoria che il marchio napoletano ha fondato nel 2000, in una collaborazione inedita con Triennale che si struttura in una mostra che verrà presentata dal 12 al 16 gennaio 2024, durante la Milano Fashion Week, e in una serie di appuntamenti dedicati all'esperienza formativa.

La mostra, intitolata 'Tailoring school. A journey into education', sarà curata da Luca Stoppini, advisor dell'Archivio Moda di Triennale Milano, e porterà a Milano non solo l'eredità culturale e la tradizione sartoriale napoletana, ma anche i giovani artigiani che oggi ambiscono ad entrare nella scuola dove invece, al primo anno, furono pochissimi gli iscritti.

"Per il primo corso, raccogliemmo con moltissima difficoltà 10 iscritti, che poi - racconta De Matteis - furono tutti assunti e fecero da volano alla scuola".

"Quello della formazione - aggiunge Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano - è uno dei temi principali che un'istituzione deve porsi, soprattutto pensando al significato che ricopre per le nuove generazioni e al confronto che porta con sé. Triennale Milano vuole tornare a essere una Scuola".





