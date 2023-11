Intelligenza artificiale protagonista al PhotoVogue Festival

Torna da oggi al 19 novembre a Base Milano il PhotoVogue Festival, il primo festival di fotografia di moda consapevole basato sull'incontro tra etica ed estetica, arrivato alla sua ottava edizione.

Base Milano ospiterà una serie di mostre e un simposio di tre giorni dedicato al forte impatto dell'intelligenza artificiale (A.I.).

Lo scorso anno circa 10 mila persone hanno visitato le mostre e partecipato ai dibattiti.

Per questa edizione "Il nostro intento - dice Alessia Glaviano, direttrice del Festival - affrontare le implicazioni etiche, estetiche e politiche di questa tecnologia rivoluzionaria. Insieme, esploreremo il potenziale dell'A.I. di rimodellare la nostra comprensione della creatività, dell'esistenza umana, e la vera essenza di come comunichiamo e trasmettiamo le nostre visioni al mondo." Per le mostre, che sono a loro volta una riflessione in immagini sull'impatto dell'Ai sulla visione, PhotoVogue ospita 40 artisti da 24 paesi con i loro lavori che sfidano le nozioni tradizionali di bellezza.



