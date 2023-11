In auto con spacciatrice si difende, sono tassista abusivo

Era nota alla forze dell'ordine e, quando è stata controllata dagli agenti del Commissariato di Quarto Oggiaro, in via Lessona a Milano, aveva un etto di cocaina. La donna, 21 anni, con precedenti, è stata arrestata anche perchè in casa sua sono stati trovati 400 grammi di eroina e denaro in contante.

La donna è stata fermata mentre era a bordo di un'auto guidata da un uomo che è stato lui pure arrestato e gli agenti stanno compiendo accertamenti perchè ha sostenuto di essere un tassista abusivo che solo per caso aveva preso a bordo la spacciatrice.

Nella perquisizione in casa sua non è stata trovata droga.





