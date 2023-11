I villaggi di Natale accendono Milano per le feste

Il Natale arriva a Milano, dove sono pronti ad aprire due villaggi dedicati: 'La magia del Natale', prodotto da Razmataz Live, previsto dal 18 novembre al 7 gennaio al Carroponte di Sesto San Giovanni, e A Christmas Magic, voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, pensato e sviluppato da Giò Forma, che sarà inaugurato il 7 dicembre al Mico, a due passi da Citylife.

Illuminato da un milione di luci e abitato da elfi, folletti e soldatini Schiaccianoci, la Magia del Natale si estende su più di 25 mila metri quadrati, con spazi come l'Ufficio postale del Villaggio, il Borgo degli Elfi, la Casa di Babbo Natale e la Fabbrica dei Giocattoli. Tra un'antica giostra di cavalli a due piani, e una grande pista di pattinaggio, sono stati disseminati per il villaggio 58 abeti importati dal Canada, che verranno poi donati al Comune di Sesto.

"L'obiettivo di questo progetto - dice l'ideatore e produttore Antonio Murciano - è stato ricreare un'atmosfera d'altri tempi, in grado di stupire grandi e piccini". Il villaggio aprirà gratuitamente due mattine di dicembre per oltre 1000 bambini delle scuole dell'infanzia ed elementari del territorio.

Ha aperto oggi in piazza Beccaria, invece, un Temporary Store che anticipa l'atmosfera di A Christmas Magic con una grande slitta scintillante. Ad anticipare i contenuti del Villaggio, Claudio Santucci di Giò Forma: "Si tratta di 20.000 metri quadri, uno spazio enorme, che abbiamo popolato con varie installazioni legate tra loro per raccontare una storia, un vero e proprio viaggio nel mondo del Natale. Una delle caratteristiche più spettacolari è la possibilità di percorrere il parco a piedi, ma anche pattinando: un percorso ghiacciato di 250 metri lineari permetterà di godere di tutti i panorami e le meraviglie di questo mondo, dal cielo stellato, all' aurora boreale, dal bosco incantato agli effetti speciali di luce, neve, animazioni". Ad arricchire la programmazione performer ed eventi.



