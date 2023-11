Gara di generosità Art Bonus a Bergamo Capitale Cultura 2023

Gara di generosità a Bergamo: incoraggiata dagli incentivi fiscali di Art Bonus, la comunità si è mobilitata per sostenere i luoghi e le tradizioni di cultura. È il caso del Teatro Tascabile, che ha sede nel Monastero del Carmine nel cuore della Città Alta, per oltre 40 anni in condizioni di abbandono. Così, nel 2018, il Comune di Bergamo avvia con il TTB il progetto di riqualificazione '#tuoCarmine': si tratta del primo caso in Italia di partenariato speciale pubblico-privato per la salvaguardia di un bene comune. Grazie alla raccolta fondi Art Bonus, lanciata per il restauro del Monastero, il Teatro ha partecipato all'edizione 2021 del Concorso Art Bonus e l'entusiasmo dei bergamaschi gli è valso il Premio speciale assegnato alla campagna social, e il secondo scalino nella competizione generale, sorpassato solo da un gigante come l'Arena di Verona.

La solidarietà abbraccia anche le realtà più iconiche, come il Teatro Donizetti: grazie alla campagna 'Ambasciatori di Donizetti', un gruppo di aziende locali negli ultimi sette anni ha sostenuto le attività del teatro orobico con oltre 2 milioni di euro, raggiungendo nel solo 2022 la cifra di 405.500 euro tra i finalisti del Concorso Art Bonus 2023 è il progetto che ha raccolto più fondi. La raccolta per il sostegno alla Stagione Lirica e Donizetti Opera Festival 2022 ha sfiorato la vittoria nella categoria Spettacolo dal vivo e, in occasione della cerimonia di premiazione, ha ricevuto anche il Premio Speciale Concorso Art Bonus 2023 per "la capacità di coinvolgere la collettività, le imprese e i giovani, fondendo i significati più profondi di Capitale Italiana della Cultura, insieme con Brescia, con quelli di una comunità vocata al mecenatismo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA