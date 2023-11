Frodi in prodotti petroliferi, sequestro per 109mln euro

Un sequestro per 109 milioni di euro, tre persone arrestate e venti denunciate. E' il risultato di due indagini condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Udine, coordinate dalla Procura di Milano e durate due anni.

Attraverso numerose richieste di collaborazione giudiziaria internazionale, dopo 50 rogatorie all'estero e ordini di indagine europei indirizzati verso più di 20 Stati dell'Unione europea e non solo, è stata scoperta una frode carosello nella commercializzazione di prodotti petroliferi in evasione di Iva.

Da questa ne è scaturita un'altra nella commercializzazione di pannelli fotovoltaici importati dalla Cina.



