Ematologa Niguarda, manca farmaco per cure chemioterapiche

Da alcuni giorni in Lombardia sono introvabili le fiale di Filgrastim prescritte ai pazienti che fanno cure chemioterapiche per la produzione di globuli bianchi.

E ora dalle farmacie manca anche la Ciclosporina, farmaco salvavita per chi è stato appena sottoposto a trapianti di midollo. Lo ha affermato, al microfono di Radio Lombardia, l'ematologa di Niguarda Martina Soldarini. "Stiamo lavorando con Regione Lombardia per risolvere al più presto la carenza di una formulazione del Filgastrim. Esistono altre specialità della molecola, ma il farmaco biologico non è sostituibile con altro biosimilare", ha spiegato all'ANSA la presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca.

"Il Filgrastim - sottolinea Martina Soldarini - è un farmaco fondamentale per i nostri pazienti, i pazienti ematologici, ma anche quelli oncologici per prevenire quelle che sono le complicanze della neutropenia, la carenza di neutrofili e quindi di globuli bianchi, e per sostenere quindi le difese immunitarie. Lo Zarzio o l'Accofil, che contengono il principio attivo Filgrastim, sono dunque farmaci fondamentali per proseguire le cure".

"E' già successo qualche volta che non si trovasse il Filgrastim - spiega la dottoressa - ma in questo periodo c'è proprio un'estesa carenza nel senso che magari con farmaci analoghi si riusciva a sopperire ma ora si fa fatica a trovare anche gli analoghi e anche con prenotazioni precoci in farmacia.

Per ora negli ospedali diamo una mano ai pazienti e consegnando direttamente il farmaco, ma il problema deve essere risolto assolutamente e a breve". "I nostri pazienti negli ultimi giorni hanno difficoltà anche nel reperire la Ciclosporina - conclude Martina Soldarini -, che è un farmaco salvavita per chi è stato sottoposto a trapianti di midollo perché blocca eventuali reazioni di rigetto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA