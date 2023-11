Anima Holding compra Kairos e la riporta in mani italiane

Anima Holding ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di Kairos Partners Sgr dalla controllante Kairos Investment management. Il corrispettivo massimo concordato per la cessione da parte di Julius Baer è pari all'eccedenza patrimoniale (attualmente stimata tra 20 e 25 milioni di euro) rispetto ai requisiti minimi di vigilanza della società, soggetto ad eventuale aggiustamento in funzione dell'andamento delle masse gestite successivamente alla firma dell'accordo.

L'acquisto è finanziato interamente con cassa disponibile. Il closing, soggetto alle abituali procedure autorizzative, è previsto nel secondo trimestre 2024.

"Siamo entusiasti di riportare in mani italiane un marchio storico come Kairos, con il suo patrimonio di esperienze e competenze", ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, amministratore delegato di Anima Holding e ha aggiunto che "Questa operazione farà da acceleratore per la crescita del gruppo nei segmenti di clientela ad alto potenziale Private e Istituzionale".



