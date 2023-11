A Milano torna Garabombo, il mercato etico di Natale

E' tornato a Milano il Banco di Garabombo l'iniziativa natalizia della cooperativa Chico Mendes-Altromercato, di Radio Popolare e di Librerie in piazza per promuovere il commercio equo e solidale.

Nonostante l'aggravio dei costi di occupazione del suolo pubblico (+250%) e dell'energia, sotto il tendone montato come di consueto all'uscita della metropolitana di Pagano i consumatori attenti all'equità sociale e alla sostenibilità ambientale trovano prodotti provenienti dai contadini e dagli artigiani del Sud del mondo e non solo.

Tra idee regalo, cibo, moda, casa, libri e cosmesi al mercato solidale di Milano sono in vendita fra l'altro l'olio del Frantoio del Parco Igp Toscana, eccellenza italiana del Parco della Maremma, e i prodotti No Cap per la lotta al Caporalato del progetto Spartacus, sostenuto dalla Chico Mendes per dare un lavoro dignitoso in campo agricolo agli immigrativi delle baraccopoli della piana di Gioia Tauro. Garambombo è aperto tutti i giorni fino al 7 gennaio.



