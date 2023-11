Quattro sculture ritrovate in un campo nel Milanese

Quattro telamoni, ossia sculture maschili che venivano anticamente impiegate a sostegno, strutturale o decorativo, di dimore importanti anche in sostituzione di colonne, sono stati ritrovati oggi, in un terreno circostante Rocca Brivio, a San Giuliano Milanese. Si tratta di esemplari in pietra alti più di 2 metri. A segnalare il ritrovamento i volontari dell'associazione culturale Rocca Brivio, che si stavano impegnando nella manutenzione del verde.

Poi la segnalazione alla proprietà del terreno ma anche al sindaco della cittadina alle porte di Milano, Marco Segala, che si è incaricato di avvertire la Soprintendenza alle Belle Arti di Milano. "In zona c'è tutto un complesso monumentale - spiega il sindaco Segala - quello appunto di Rocca Brivio tra Melegnano e San Giuliano e la ditta, comproprietaria dell'area con il nostro Comune, dal 2015 è in liquidazione. Questo complesso ha, come pertinenze, anche giardini e campi, in tutto 10mila metri quadrati. Proprio all'interno di questi campi è stato effettuato il ritrovamento".



