Milano, CityLife ai vertici mondiali per la sostenibilità

Milano è la prima città al mondo ad avere un quartiere che ottiene il livello Platinum in tre certificazioni di sostenibilità internazionali. Si tratta di CityLife, l'area dell'ex quartiere fieristico coinvolta in uno dei progetti di rigenerazione urbana di maggiore successo in Europa, che ha ottenuto il LEED for Cities and Communities, il WELL for Community e il SITES, per la prima volta consegnato a una città europea.

La consegna delle targhe è avvenuta durante un evento all'interno della torre Generali, nel cuore del quartiere.

L'impegno verso la riqualificazione urbana e la sostenibilità hanno caratterizzato l'intero sviluppo di CityLife sin dalla sua nascita. CityLife è infatti uno dei più importanti esempi di rigenerazione urbana in Europa, un quartiere restituito alla città di Milano in una forma completamente rinnovata e fruibile.

La gestione del parco di CityLife è stata affidata dal Comune di Milano a SmartCityLife, nella quale Generali e Allianz collaborano per perseguire gli obiettivi di qualità ambientale, sicurezza e fruibilità pubblica.

Le certificazioni hanno valutato la progettazione, lo sviluppo e la gestione di comunità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, premiando il minore impatto possibile sull'ambiente; lo sviluppo di una comunità resiliente, inclusiva e integrata, basata su una forte identità in grado di impattare positivamente sul benessere psico-fisico delle persone; e la creazione, lo sviluppo e la gestione di spazi esterni e paesaggi resilienti e sostenibili, nel totale rispetto della natura.

"Quello che è veramente importante è che queste certificazioni riguardano un intero quartiere. Sono stati fatti enormi sforzi nella progettazione e costruzione di Citylife, con un parco enorme, vissuto quotidianamente da migliaia di cittadini. E che questo lavoro venga certificato a livello internazionale conferma l'impegno di Generali, ma di tutti coloro che hanno lavorato al progetto, per un mondo più sostenibile" ha dichiarato Aldo Mazzocco, amministratore delegato di Generali Real Estate e presidente di CityLife.





