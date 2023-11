'L'eleganza del dono', i foulard di Galtrucco per la ricerca

Il Salone dei Tessuti di Milano ospita questa sera "L'eleganza del Dono", un evento filantropico di raccolta fondi organizzato da Galtrucco a favore di Fondazione Humanitas per la Ricerca per sostenere i progetti di ricerca della professoressa Maria Rescigno, responsabile del Laboratorio dell'Immunità delle mucose e Microbiota di Humanitas, professore ordinario di Patologia Generale e prorettrice alla Ricerca di Humanitas University.

Galtrucco ha deciso, per questa occasione, di mettere in vendita due foulard di seta preziosa a tiratura limitata (300 pezzi numerati), ispirati ai bozzetti storici conservati presso gli Archivi Galtrucco e riportati alla luce nella recente pubblicazione della collezione completa dei 299 figurini. Il ricavato dei foulard presentati in speciali pochette, sarà integralmente devoluto alla ricerca scientifica. Due dei foulard incorniciati e reinterpretati durante la serata in un live painting show dal pittore Fabrizio Vendramin saranno battuti all'asta da Raphaelle Blanga che per tanti anni è stata una battitrice di punta della casa d'aste inglese Sotheby.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA