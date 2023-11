La 'Rivista italiana delle sostanze grasse' compie cento anni

Per festeggiare i 100 anni della pubblicazione "La Rivista Italiana delle Sostanze Grasse", Innovhub SSI (centro di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico partecipato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi), ha organizzato per oggi una giornata di aggiornamento sui temi emergenti del settore alimentare nella sede della Camera di commercio di Milano, in via Meravigli.

"Si tratta di un compleanno importante", ha dichiarato Massimo Dal Checco, amministratore unico di Innovhub SSI, "che rispecchia la storia delle stazioni sperimentali, in alcuni casi oggi confluite in Innovhub SSI, che hanno aiutato dal primo dopoguerra ad oggi l'industria italiana a crescere con il proprio contributo di ricerca e sviluppo. Oggi il nostro obiettivo, promuovendo l'innovazione è la crescita della competitività per il futuro delle nostre imprese". La giornata dedicata all'innovazione, che ha riunito il mondo della ricerca nel settore alimentare, è stata organizzata in collaborazione con Enterprise Europe Network, la rete di cui Innovhub SSI è partner, nata nel 2008 per volontà della Commissione Europea per supportare l'internazionalizzazione e l'innovazione di aziende e centri di ricerca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA