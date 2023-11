Fondo Italiano d'Investimento entra in Skynet Technology

Fondo Italiano d'Investimento SGR entra nel capitale di Skynet Technology spa, azienda specializzata nel supporto tecnologico e digitale per le attività retail del settore Fashion & Luxury.

L'operazione, realizzata tramite la seconda edizione di Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (Fitec II), avviene a soli tre mesi dal primo closing del Fondo e ne rappresenta il primo investimento. L'accordo prevede un aumento di capitale di 15 milioni per sostenere il percorso di crescita della società, la sua espansione commerciale a livello internazionale, lo sviluppo di innovative tecnologie proprietarie anche basate sull'Intelligenza Artificiale, e l'attrazione di nuove risorse manageriali. Fitec II deterrà una quota di minoranza significativa e tutti gli attuali soci di Skynet Technology resteranno all'interno della società in qualità di azionisti, continuando a ricoprire incarichi operativi. In particolare, Massimiliano Molese assumerà il ruolo di ad mentre i due soci fondatori Riccardo Badii e Gianluca Bellantuono continueranno a guidare rispettivamente l'area Administration e le Operations.

Nata nel 2003 Skynet Technology impiega più di 160 professionisti ed ha sviluppato una piattaforma tecnologica proprietaria in grado di offrire servizi integrati di supporto, monitoraggio e gestione delle criticità applicative del mondo retail.

"I principali brand del lusso - spiega Claudio Catania, Senior Partner di Fondo Italiano d'Investimento - stanno investendo perché i punti vendita siano sempre più esperienziali e tecnologici. L'investimento di FITEC II punta a rispondere a questo trend, con un progressivo allargamento delle attività aziendali a nuovi mercati e settori". "La nostra società in questi 20 anni ha costruito competenze e conoscenze nel settore retail - sottolinea l'ad Molese -. Siamo onorati di poter iniziare un nuovo percorso di crescita, internazionale e innovativo, valorizzando non solo il capitale umano ma anche quello italiano con un socio, FITEC, che ci permetterà di rendere questi valori una storia di successo internazionale".





