Bloccato mentre tenta di dar fuoco all'ingresso della Procura

Un uomo di 60 anni, albanese, ha cercato di dare fuoco al posto di controllo all'ingresso della Procura di Monza, mercoledì mattina intorno alle 7. Mentre cospargeva a terra cinque litri di benzina, la guardia giurata all'interno è riuscita a chiudersi dentro e a dare l'allarme.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti e lo hanno bloccato prima che appiccasse il fuoco.

Dalle prime informazioni è emerso che l'uomo, con vecchi precedenti penali, stava cercando "giustizia" per una causa civile, probabilmente relativa al suo ex posto di lavoro. Sul posto sono intervenute anche Squadra Mobile, Digos e la Polizia scientifica di Monza. Il 60 enne è stato portato in Questura.



