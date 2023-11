A Milano apre Merlata Bloom, super mall con oltre 200 negozi

Oltre duecento negozi, di cui 43 dedicati al food su una superficie di 70mila metri quadrati.

Apre le sue porte al pubblico, dalle 17, il nuovo mega centro commerciale di Milano, il più grande della città, Merlata Bloom Milano, che si trova vicino all'area dove è stato realizzato Expo e dove ora sorge Mind, il distretto dell'innovazione. In questa zona si sta sviluppando un nuovo distretto residenziale, che ha già circa 7mila abitanti, a cui il nuovo mall servirà servizi e offre anche spazi di socialità. La struttura è stata sviluppata dalla società Merlata Mall spa.

A pieno regime il Merlata Bloom Milano avrà circa duemila dipendenti tra collaboratori diretti e indiretti, con opportunità anche per le categorie più fragili grazie all'accordo, ad esempio, con il fondo 'Diamo Lavoro' di Fondazione Caritas Ambrosiana della Diocesi di Milano, che offre formazione e accompagnamento al lavoro a persone disoccupate e in difficoltà economica. La struttura è stata progettata da CallisonRTKL (CRTKL) e sono due gli elementi che la contraddistinguono: la reattività climatica e l'uso di legno per compensare le emissioni.

Inoltre l'edificio sarà completamente gas-free e ci sono oltre 5.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici in copertura.

Tanti i marchi presenti da Esselunga a Decathlon, oltre al cinema Notorius con dieci sale e mille posti a sedere, e arrivano per la prima volta in Italia, Arabian Oud (beauty) e Neat Burger, il ristorante vegano ideato da Leonardo Di Caprio e Lewis Hamilton.



