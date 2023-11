Tentato omicidio al parco a Milano, Polizia arresta 4 giovani

Quattro giovani, due maggiorenni e due minorenni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, a Milano, con l'ipotesi di tentato omicidio in concorso. I quattro, tutti egiziani, due di 16 e 17 anni e due di 20 (uno dei quali già in carcere), sono stati arrestati su ordinanza di custodia cautelare in quanto ritenuti responsabili dell'accoltellamento di un 21enne egiziano aggredito lo scorso 2 settembre al parco Bam a Milano.

I due minorenni sono stati rintracciati nei pressi di piazza Gae Aulenti, un 20enne in un alloggio abusivamente occupato con altri connazionali nello stabile di via Cavezzali 11, a Milano, più volte al centro delle cronache, e l'altro ha invece ricevuto la notifica del provvedimento presso il carcere di Busto Arsizio (Varese) in quanto già arrestato per rapina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA