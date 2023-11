Ruote nella Storia celebra i 120 anni di AC Milano

Domenica 12 novembre Ruote nella Storia che, il raduno nato da ACI Storico e il supporto di Automobile Club d'Italia ha fatto tappa a Milano, celebrando con l'occasione anche i 120 anni dalla nascita dell'Automobile Club del capologuogo lombardo.

La manifestazione si è tenuta in collaborazione con AC Milano, presieduto da Antonino Geronimo La Russa e diretto da Paolo Roggero.

L'evento ha anche permesso agli equipaggi di vivere anche un momento legato alla sicurezza stradale grazie alle prove di abilità che si sono svolte presso il Centro Guida Sicura ACI-Sara Lainate.

"Abbiamo celebrato i 120 anni dell'Automobile Club e i tanti anni di storia e di attività milanesi - ha detto il presidente dell'AC Milano - Le pasticcerie milanesi sono importanti e storiche, in grado di celebrare una 'milanesità' che si vuole tramandare di generazione in generazione. Il passaggio a Lainate ha rappresentato poi, senza dubbio, il connubio tra storia presente e futura, dove si celebra la sicurezza stradale e si va in sicurezza in auto, e quindi ben venga fare manifestazioni anche lì. Tra bellissime auto e tante persone è stata sicuramente una grande domenica di festa".

Oltre 60 gli equipaggi presenti che hanno attraversato il centro storico e hanno poi transitato davanti a Taveggia (nata nel 1909), Sant Ambroeus (nata nel 1936), Cova (nata nel 1817), Marchesi (nata nel 1824), San Carlo (nata nel 1954) e Pasticceria Biffi (nata nel 1847). Presenti auto d'epoca di Scuderia Mediolanum, Scuderia Autieri d'Italia, Scuderia Jolly Club, Scuderia del Portello, Scuderia Milano Autostoriche e Scuderia Savoia Cavalleria.

Tra le molte vetture, anche una Balilla 508 del 1934, una MG B del 1973, una Maserati 3500 GT del 1959, una Lancia Beta Montecarlo del 1976, una Ferrari 355 GTS del 1996, una Lancia Aurelia B20 del 1954, una Porsche 944 del 1982, una MG TD del 1953, una Jaguar MK II 3.4 del 1966, una Fiat 1100 E del 1949.





