Operaio ferito nel supermall che sarà inaugurato domani a Milano

Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, a Milano, all'interno del 'Merlata Bloom' il "super mall' di 70mila metri quadrati che sarà inaugurato domani nel quartiere Gallaratese. Un operaio è rimasto ferito in maniera non grave. L'uomo, secondo quanto riferito dai carabinieri, intorno alle 12 è precipitato da una scalinata in allestimento procurandosi la frattura della gamba destra. Il ferito, un 30enne egiziano, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Galeazzi di Milano (foto d'archivio).



La società: 'Si è infortunato scendendo gli ultimi gradini di una scala a norma'

La società Merlata Mall spa ha precisato in una nota che l'operaio si è infortunato "scendendo gli ultimi gradini di una scala a norma" e che, allertati i soccorsi, "è emersa una lesione alla caviglia". "Da sempre la sicurezza in cantiere è al centro dell'attenzione di Merlata Mall Spa - ha ribadito la società - e le lavorazioni si sono svolte nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste da legge".

