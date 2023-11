Letture ad alta voce a Bookcity, per unire giovani e anziani

Raccontare una storia per mettere in comunicazione e in ascolto diverse generazioni, per includere e sorridere insieme. E' quello che è accaduto alla Rsa, residenza sanitaria assistenziale, di via Pindaro a Milano dove Amplifon ha promosso l'evento 'Let's dream - Riflessioni sul sogno tra generazioni' nell'ambito di Bookcity 2023, la manifestazione dedicata ai libri. Gli ospiti e le loro famiglie hanno preso parte ad un momento di letture partecipate ad alta voce di brani del romanzo 'Le avventure di Pinocchio' di Carlo Collodi. Tra i lettori e animatori anche alcuni volontari di Amplifon.

"I volontari sono una grande risorsa per la Rsa Pindaro e per tutte le Rsa - ha commentato Grazia Ricatti, direttrice della residenza -. Gli ospiti sono entusiasti, contentissimi, tant'è che tutte le attività sono molto partecipate. Per loro è un modo per vedere gente nuova, per conoscere storie e poter raccontare la loro perché agli anziani piace raccontare di sé e di chi sono stati. Poterlo fare con dei giovani significa poter passare la loro esperienza a qualcuno". L'iniziativa è collegata a 'Ciao!', tra i principali progetti di Fondazione Amplifon, avviato a Milano nel 2020, in piena pandemia, per ovviare al prolungato isolamento a cui erano costretti gli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali. L'iniziativa oggi coinvolge oltre 200 Rsa non profit sul territorio nazionale e internazionale. Grazie a queste iniziative si creano anche legami che vanno al di là dei singoli eventi.

Il modo di comunicare delle persone anziane "è diverso da quello a cui siamo abituati, cioè ad una comunicazione veloce, istantanea. Gli anziani si prendono il giusto tempo per ascoltarti - ha osservato Elisa Cristiano, volontaria di Amplifon -. Lo fanno anche in maniera empatica, ci mettono del loro, cercano di darti il consiglio giusto. La dimensione dell'ascolto è importantissima e per noi è un po' un'arte perduta, continuare a fare la volontaria per Fondazione Amplifon mi aiuta a ricordarlo e anche un pochino a traferirlo nella vità di tutti i giorni".



