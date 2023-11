'La quinta carta', a BookCity il nuovo noir di Fabrizio Carcano

Sarà presentato in anteprima nell'ambito di BookCity il libro "La quinta carta" (Mursia), diciassettesimo romanzo noir del giornalista Fabrizio Carcano.

La metropoli, distratta dalla prima afa estiva e dall'improvvisa scomparsa di Silvio Berlusconi, è insanguinata da una serie di delitti ravvicinati. Tocca al vicequestore Bruno Ardigò, responsabile della sezione Omicidi, calarsi in un'inchiesta oscura, all'inseguimento di un assassino che annuncia e rivendica le sue uccisioni con carte da gioco, con quattro assi, e conserva la quinta e ultima carta per lui. Per il cacciatore di assassini un'indagine diversa dalle altre, in una corsa contro il tempo, perché la posta in palio è la sua stessa vita.

Il romanzo sarà presentato sabato 18 novembre alle ore 16.00 alla Libreria Esoterica di Milano, in via dell'Unione, in un incontro dal titolo "Il lato oscuro di Milano. Storie di spiritisti, streghe e assassini". All'evento parteciperanno, oltre all'autore Fabrizio Carcano, che è anche direttore della collana 'Giungla Gialla' di Mursia, anche Jennifer Radulović e Andrea Pellegrino.

Carcano - spiegano gli organizzatori dell'evento - "racconterà le suggestioni tratte dalle storie vere che hanno ispirato i suoi bestseller. Jennifer Radulović racconterà il fenomeno dello Spiritismo nella Milano del XIX secolo e Andrea Pellegrino analizzerà la vita di personaggi storici milanesi con particolare riferimento al loro rapporto con la figura del demonio e la stregoneria".



