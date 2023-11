La batteria della leggenda Steve Gadd fa tappa in Italia

Due sole date in Italia, Sacile (Pordenone) il 18 novembre, Bergamo il 19 (al Druso), per Steve Gadd, uno dei batteristi più importanti e influenti di tutti i tempi, una leggenda della musica.

Sabato alle 21 sarà ospite del Volo del jazz di Circolo Controtempo nel teatro Zancanaro di Sacile, dove salirà sul palco con una band di alto profilo formata da Larry Goldings alle tastiere, Travis Carlton al basso elettrico, Michael Landau alla chitarra elettrica e Walt Fowler alla tromba e flicorno.

Dalla fine degli anni '70 Gadd è diventato il batterista più richiesto e probabilmente il più imitato al mondo, avendo stabilito un nuovo standard nelle tecniche e nelle performance di batteria contemporanee. Ha collaborato con moltissimi artisti, da Eric Clapton a Paul McCartney, Pino Daniele, Al Jarreau, Joe Cocker, Michel Petrucciani, Simon & Garfunkel, Aretha Franklin, Barbara Streisand e Pino Daniele.

È stato il pioniere dei video didattici, l'ideatore dei timpani sospesi al posto di quelli con gambe, è unanimemente considerato uno dei batteristi più iconici della storia, ma vive questa responsabilità "non pensandoci troppo. Sono grato se ho ispirato altre persone - dice - ma il mio obiettivo principale è fare del mio meglio e aiutare gli altri a fare altrettanto".





