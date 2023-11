Con un biennio di eventi Pavia celebra Carlo Goldoni

Un ambizioso progetto culturale per rispolverare la memoria di uno dei più grandi scrittori, autori e commediografi italiani, 300 anni dopo il suo periodo pavese.

"Carlo Goldoni, da Ghislieri al mondo - l'eredità culturale a tre secoli dal suo arrivo a Pavia" è il titolo dell'iniziativa promossa dal Collegio universitario fondato nel 1567 da Papa Pio V. Goldoni entrò al Ghislieri nel 1723, ma dovette abbandonarlo già due anni dopo a causa di una sua feroce satira sulle donne pavesi.

"Trecento anni fa ci fu l'ingresso di Carlo Goldoni al Ghislieri: noi andremo a celebrarlo in un 'biennio goldoniano', approfondendo il suo pensiero, con riflessioni sul valore dell'autore che ha lasciato un'impronta indelebile e ancora oggi rimane un punto fermo della nostra cultura", ha annunciato il rettore Alessandro Maranesi.

Si approfondiranno i rapporti di Goldoni con altre forme d'arte, in particolare le arti figurative e la musica oltre, chiaramente, all'analisi degli aspetti linguistici e letterari.

"Invece di celebrare Goldoni con un busto o una lapide l'obiettivo è renderne vivo il ricordo, rispolverando i suoi classici e attualizzando il suo pensiero attraverso incontri e approfondimenti", ha aggiunto Maranesi.

Ci saranno analisi e letture di testi, e allo stesso tempo si racconteranno episodi della vita di Goldoni a partire dal suo ingresso in Collegio. Il primo appuntamento è in programma il 20 novembre, alle 21 nell'aula Goldoniana del Ghislieri, con l'incontro "Goldoni a Pavia: echi e bisbigli", con Paolo Mazzarello, Anna Scannapieco, Maria Pia Pagani e Giuseppe Antonelli. La festa di Carnevale 2025 avrà una "matrice goldoniana", per coinvolgere in maniera vivace gli studenti.

Il Teatro Fraschini collaborerà con il Collegio Ghislieri proponendo diversi appuntamenti: in particolare andrà in scena dal 22 al 24 marzo 2024 il "Giuocatore" con la regia di Paolo Valerio. Nella stagione 2024-2025 è prevista anche la rappresentazione de "La locandiera" con la regia di Edoardo Erba.



