Bookcity accende 'La luce della mente' a Palazzo Reale

Un'installazione di luce con al centro un libro semiaperto da cui escono parole al neon: è la scultura multimediale "La Luce della Mente - un'insegna urbana" dell'artista Federica Marangoni, promossa da Comune di Milano - Cultura e prodotta da Palazzo Reale in occasione di Boockity come opera site-specific per il Cortile d'Onore, dove sarà visibile da domani al 10 dicembre.

L'opera è un'evoluzione in larga scala del ciclo di lavori dell'artista multimediale Federica Marangoni sul tema del libro, del linguaggio e della memoria, ed è stata realizzata in ferro corten, cracked neon blu sempre in movimento e rottami blu di vetro di Murano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA