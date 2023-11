Alla ricerca del 'Tempo gentile' per ritrovare la felicità

Si intitola "C'è tutto il tempo, quando sei gentile - Come trasformare la tua Vita abbracciando il tuo Tempo Interiore" il nuovo libro della giornalista Barbara Reverberi, frutto del lavoro svolto negli ultimi tre anni come mentore gentile in aula e nei percorsi di gruppo e individuali.

Attraverso esercizi pratici e riflessioni profonde, l'autrice ci invita "a riprendere il controllo della nostra vita, per curare i giardini dell'anima e creare spazi per la guarigione, la crescita e la felicità". Il suo è appunto un invito "gentile" a riscoprire il valore del tempo e a dire "sì" alle nostre esigenze. "Per ritrovare - spiega Reverberi - una relazione più amorevole con noi stessi e aggiungere valore a quella con gli altri. Un porto sicuro per ristorarci, un rifugio di calma e ispirazione in un mondo frenetico, per trovare la giusta rotta nelle tempeste della vita quotidiana".

Il libro sarà presentato domani, 15 novembre, alle ore 13 al Negozio Civico ChiAmaMilano, in via Laghetto. L'evento, inserito nel programma di BookCity Milano 2023, si intitola "Quando la gentilezza cambia la relazione con il tempo". Insieme a Barbara Reverberi intervengono la giornalista Assunta Corbo, founder del Constructive Network, autrice della prefazione, e Daniele Grieco, editor e titolare de La Traccia Buona edizioni che ha pubblicato il volume.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA