Al Museo della Scienza di Milano riapre la Sala del Cenacolo

La Sala del Cenacolo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano riapre al pubblico mercoledì 15 novembre, dopo un importante lavoro di restauro. Antico refettorio del complesso monumentale del monastero Olivetano di San Vittore del XVI secolo, la sala potrà tornare a ospitare eventi ed essere parte del percorso del Museo. "Questo restauro è particolarmente significativo nel percorso di cura del patrimonio architettonico del Museo che abbiamo intrapreso nel corso degli anni", dichiara il direttore generale Fiorenzo Marco Galli. "Restituisce la storia e la bellezza di questa sala importante, che ha ospitato convegni, conferenze, concerti come parte integrante della nostra attività culturale, rendendo il Museo un luogo vivo di incontro e confronto.

Ringrazio per aver reso possibile questo progetto il generoso contributo di Fimesa e della famiglia Sordi, in memoria di Roberto e Silvio Preti".



