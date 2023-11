Al cinema il concerto perduto DallamericaCaruso

Un ritrovamento che ha il sapore della favola per un film che "eternalizza" Lucio Dalla a 80 anni dalla sua nascita: arriva al cinema in 250 copie il 20, 21 e 22 novembre Dallamericaruso. Il concerto perduto, il film di Walter Veltroni nato dal ritrovamento delle riprese integrali del famoso concerto al Village Gate di New York del 1986.

Prodotto da Nexo Digital e Sony Music, il film evento in 4K racconta anche la nascita, altrettanto avvolta nella leggenda, di Caruso, l'inedito che mancava all'album live registrato proprio al Village con gli Stadio. L'album, che si doveva chiamare Dallamerica, diventò DallAmeriCaruso, l'album più famoso di Dalla. "Aver ritrovato e rigenerato questo concerto, per chi come me ha sentito decine di concerti di Lucio - ha detto Veltroni presentando il documentario all'Anteo di Milano - significa eternalizzarlo, consegnarlo alla storia nella sua integrità".



