A Milano una nuova centrale dell'acqua per 10mila famiglie

Milano ha una nuova centrale in grado di fornire acqua potabile a 10mila famiglie oggi servite da altri impianti. Si trova a Bruzzano ed è stata realizzata da MM spa che la gestirà. La centrale di Bruzzano si aggiunge ai 27 impianti già in funzione che prelevano l'acqua dalla falda e la distribuiscono nei 2.230 chilometri di rete dell'acquedotto cittadino. Così MM, partecipata al 100% dal Comune, garantisce la fornitura della risorsa idrica in circa 180 chilometri quadrati di territorio con circa 220 milioni di metri cubi annui erogati. Il progetto, come spiega un comunicato, è il primo di una serie di interventi volti a migliorare la resilienza dell'acquedotto di Milano in termini di disponibilità di risorse idriche, differenziazione dei punti di approvvigionamento, ottimizzazione della distribuzione in caso di incrementi futuri della popolazione cittadina con i conseguenti livelli di domanda.

Dopo la centrale di Bruzzano, realizzata anche grazie ai fondi regionali del 'Piano Lombardia - Interventi per la ripresa economica', saranno attivate quelle di Crema, Testi ed Espinasse, le cui progettazioni sono attualmente in corso.

"La corretta gestione dell'acqua - ha dichiarato l'assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi - è un tema centrale e profondamente strategico nel complesso sistema di azioni che dobbiamo portare avanti per la tutela dell'ambiente e la transizione ecologica". "La riduzione delle perdite della rete, oramai scese al 14% contro una media nazionale che sfiora il 42%, la capacità di depurare il 100% delle acque reflue e restituirle anche totalmente in agricoltura - ha spiegato Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM spa -, o il fatto che nemmeno un grammo di fanghi prodotti nella depurazione finiscono in discarica sono solo alcune degli esempi di un sistema di gestione sostenibile della risorsa idrica e di modelli di economia circolare che Milano può vantare".



