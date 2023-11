Torna a Milano National Geographic Fest dal 17 al 19 novembre

National Geographic Fest torna a Milano dal 17 al 19 novembre al CityLife Anteo e CityLife Shopping District. Tre giornate in cui si alterneranno incontri, interviste, tavole rotonde, musica, documentari per immaginare il futuro del nostro pianeta attraverso il Capitale Naturale, titolo di questa edizione che celebra inoltre il 25/o anniversario di National Geographic Italia. Oltre 30 appuntamenti, con più di 60 ospiti, nei quali si affronteranno tutti i principali temi relativi all'impatto sull'ambiente, dal cambiamento climatico alla salute delle foreste, dalla salvaguardia degli oceani alle minacce alla fauna selvatica, fino allo stato dei sistemi alimentari.

È confermata la presenza di esperti di fama internazionale come Robert Costanza ed Elizabeth Kolbert, premio Pulitzer con La sesta estinzione: una storia innaturale; Naomi Oreskes, autrice del bestseller Mercanti di dubbi, Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ian Miller, paleontologo e chief Science and Innovation Officer della National Geographic Society, i National Geographic Explorer Giovanni Chimienti, Davide Monteleone. Elisabetta Zavoli e Luca Locatelli, che racconterà il suo lavoro The Circle sull'economia circolare, il violoncellista Mario Brunello, le performance di Eugenio in Via di Gioia, Gianmaria, Nitro, Nina Zilli, Fast Animals and Slow Kids.

Ad accompagnare il Festival, giovedì 16 novembre sarà inoltre inaugurata in piazza Tre Torri la mostra, per la prima volta in Italia, The Greatest Wildlife Photographs prodotta dalla National Geographic Society. "Saranno tre giorni in cui confrontarsi sui temi più importanti per il futuro. Grazie a contributi di altissimo profilo, esploreremo le strategie per ridurre il nostro impatto sul pianeta" commenta Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia e curatore del Festival.





