Sequestrati 200mila auro a 'topi d'appartamento'

Ammonta a circa 200mila euro il sequestro eseguito dai carabinieri di Mantova "finalizzato alla successiva confisca", a carico di persone già arrestate in giugno in quanto ritenute responsabili di "associazione per delinquere, rapina, plurimi furti in abitazione, falso materiale e installazione di apparecchiature atte ad intercettare conversazioni" L'indagine, che ha portato oggi a cinque perquisizioni nel Mantovano, in provincia di Piacenza e nel Milanese, era nata da numerose denunce di furto in abitazione presentate tra gennaio e giugno scorsi ed era stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere .Il provento dei 'colpi' è risultato di 200mila euro.

Sequestrati, quindi, denaro contante, beni mobili (tra cui autovetture e gioielli) e conti bancari.



