Protesta tassisti a Milano contro licenze e taglio parcheggi

Protesta dei tassisti davanti a Palazzo Marino a Milano contro la riduzione dei parcheggi e la scelta del Comune di istituire un bando per le prime 450 nuove licenze, con l'obiettivo di arrivare a mille.

Sono poco più di un centinaio al momento i tassisti in presidio davanti alla sede del Comune che cercano di richiamare l'attenzione dell'amministrazione sulla loro protesta con fischietti, petardi e fumogeni e anche con qualche coro offensivo rivolto al sindaco della città, Giuseppe Sala.

"Siamo in piazza perché vogliamo capire come mai il Comune di Milano chiede un aumento delle licenze ma contemporaneamente - ha spiegato Pietro Gagliardi rappresentante di Unione Artigiani della provincia di Milano - ci cancella tutti i posteggi le corsie preferenziali e ci riduce la viabilità. Vogliamo capire le due cose come fanno ad andare d'accordo. Inoltre il decreto Asset che il Comune si vanta di usare comprende nel pacchetto anche infrastrutture che riguardano sia i parcheggi taxi che la viabilità e vorremmo sapere quanti sono quelli individuati.

Anche sulle licenze vorremmo capire come hanno fatto a determinare il numero perché non c'è stato un monitoraggio serio. Da sempre noi chiediamo un tavolo di monitoraggio serio".

In piazza i tassisti hanno portato cartelli con scritte anche a tema sicurezza come 'Se Milano è Gotham City noi siamo Batman e Robin'.

L'aumento delle licenze "è legato finalmente al coraggio e alla possibilità di farlo perché è una risposta che dobbiamo dare alla città - ha spiegato l'assessora alla Mobilità del Comune Arianna Censi a margine e del Consiglio comunale -. Sui parcheggi in alcuni luoghi sono stati aumentati, in altri sono temporaneamente indisponibili per qualche settimana per lavori ma verranno ripristinati tutti".

In zone come corso Buenos Aires erano 9 e diventeranno 15 "quindi non solo non li abbiamo cancellati ma li abbiamo anche aumentati", ha concluso.



