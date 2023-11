Da Heineken Italia nuova edizione di Talent acceleration program

Un percorso di formazione rivolto ai giovani laureati che vogliono mettere in mostra le loro capacità e avviare una carriera negli ambiti 'commerce' e 'sullpy chain'. A lanciarlo è Heineken Italia che ha aperto le selezioni per la quarta edizione di Tap, Talent acceleration program. Le candidature sono aperte fino al 27 novembre 2023 e, al termine del processo, i talenti selezionati potranno iniziare il loro percorso all'interno di Heineken Italia.

"La formazione e lo sviluppo delle persone per il futuro attraverso l'on-the-job training sono fondamentali per la crescita e il successo delle aziende - ha commentato Teresa Ferro, People director di Heineken Italia in un comunicato -. La forza di Heineken sono proprio le persone e questo è il nostro modo di investire nel potenziale di ragazze e ragazzi, quale prossima generazione di leader del settore". Il Talent acceleration program si divide in diverse fasi: come primo step, a seguito della chiusura dell'invio delle candidature, sono previsti test di personalità, logica e convocazioni per colloqui online, fino ad arrivare ad un assessment di gruppo che si terrà l'11 dicembre, all'università della Birra. Al termine della fase di selezione, i giovani avranno la possibilità di entrare a far parte del gruppo: è previsto un percorso lungo un anno, durante il quale coloro che saranno selezionati potranno rafforzare le proprie competenze e acquisirne di nuove, con una serie di training specifici e momenti di formazione. Il programma prevede un pacchetto retributivo competitivo e un progetto di crescita chiaro e definito all'interno delle diverse funzioni del gruppo. L'interesse per il mondo birrario e per l'area food & beverage, insieme a doti di flessibilità e attitudine verso l'innovazione completano il profilo dei neolaureati che potranno iniziare il loro viaggio professionale all'interno di Heineken Italia.



