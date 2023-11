Alla Statale di Milano 13 milioni per 208 nuovi posti letto

All'università Statale di Milano arriveranno oltre 13 milioni di euro per la ristrutturazione di una sua residenza universitaria e la realizzazione di 208 nuovi posti letto. L'ateneo infatti beneficerà di un cofinanziamento ministeriale del V bando della legge sugli alloggi universitari, la 338/2000 per gli interventi di ristrutturazione della residenza di via Attendolo Sforza 8. La graduatoria è stata pubblicata sul sito del ministero dell'Università e della Ricerca.

L'intervento porterà alla realizzazione di 208 nuovi posti letto, che andranno ad aggiungersi ai 1.193 già disponibili e ai 1.100 che verranno realizzati a Mind, il distretto dell'innovazione dove sorgerà il nuovo campus. Il totale dei posti letto che la Statale di Milano metterà a disposizione degli studenti sarà quindi di 2.500 entro l'anno accademico 2025/2026.

"Gli esiti del bando hanno premiato i tanti sforzi fatti dall'ateneo negli ultimi anni per aumentare il numero dei posti letto disponibili - ha commentato in una nota Marina Brambilla, pro rettrice alla Didattica e ai Servizi per gli studenti della Statale -.Dare una risposta alla carenza di posti nelle residenze è un tema che abbiamo posto al centro delle nostre strategie di sviluppo. Il progetto prevede l'ottimizzazione della collocazione dei servizi riservati agli studenti non residenti, nonché l'inserimento di servizi culturali e didattici e servizi ricreativi. Tutti gli interventi saranno progettati nel rispetto dei criteri di efficientamento energetico".



