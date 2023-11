Quando i poliziotti sono intervenuti in uno stabile in viale Molise, a Milano, l'hanno trovato che stava portando via tre grondaie in rame, per un valore di circa 100 euro.

E' per questo che, ieri mattina, dopo essere arrivati su segnalazione di alcuni passanti, un uomo di 37 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Monforte-Vittoria.





