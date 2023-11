Milan: lesione di primo grado al bicipite per Leao

Lesione di primo grado del bicipite femorale destro per Rafael Leao. È l'esito della risonanza a cui si è sottoposto il giocatore del Milan dopo l'infortunio di ieri col Lecce: il portoghese potrebbe non essere recuperato al rientro dopo la sosta per le nazionali il 25 novembre con la Fiorentina. Il 28 invece i rossoneri sono attesi dalla gara di Champions con il Borussia.

Nessuna lesione invece per Davide Calabria i cui esami hanno evidenziato un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro.



