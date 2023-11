Finisce 1-1 Udinese-Atalanta, con la squadra di Gasperini che evita il ko in pieno recupero. I friulani del nuovo corso di Cioffi si erano portati in vantaggio al 44' del primo tempo con Walace, ma c'erano già state le occasioni con Success che aveva calciato sul palo un rigore e Samardzic centrato una traversa. La Dea trova il pari in extremis, con il colpo di testa di Ederson al 92'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA