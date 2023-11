Torrone, la festa è a Cremona: via all'edizione numero 26

Prende il via sabato 11 novembre, l'edizione 2023 della Festa del Torrone a Cremona. L'evento, giunto alla sua 26ª edizione, si svolgerà nel centro storico della città, caratterizzato da una combinazione di tradizione e novità.

Tra gli appuntamenti consolidati spiccano le imponenti costruzioni di torrone, il concorso del Torrone d'Oro, la Rievocazione Storica del Matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, e lo Spettacolo Finale, elementi che contribuiscono a dare forma alle celebrazioni. In particolare, il Torrone Tognazza, presentato in due varianti, "Antani" e "Come se fosse", offre un tocco di originalità, ispirandosi al conte Raffaello Mascetti.

La manifestazione non si limita al torrone, abbracciando un'ampia gamma di specialità dolciarie provenienti da ogni parte della penisola. Il panettone con granella di torrone e il torrone alla mostarda sono solo alcune delle delizie in programma, unendo simbolicamente due tradizioni distintive della città. L'evento ospiterà anche altri dolci di tradizione italiana, come il pampepato umbro, protagonista di un incontro e di una dimostrazione di lavorazione del torrone sardo, seguita da una masterclass con lo chef Simone Rugiati.

Il Festival della Mostarda si intreccia con la Festa del Torrone, presentando il suggestivo "matrimonio tra cioccolato e mostarda" e coinvolgendo personalità di spicco nell'alta ristorazione, tra cui Antonio Santini, Davide Comaschi e Chiara Maci, che sarà premiata come ambasciatrice del gusto.



