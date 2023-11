Moto: Superbike; Remy Gardner protagonista a Eicma 2023

Eicma 2023 entra nel vivo.

All'esposizione internazionale delle due ruote, evento più significativo dell'intero settore aperto al pubblico dal 9 al 12 novembre, sono tantissimi gli appuntamenti in programma.

Tra questi, nella giornata di venerdì 10 novembre il pilota Superbike Remy Gardner è stato protagonista allo stand IXON, azienda leader nella produzione e vendita di abbigliamento per motociclisti.

"Abbiamo appena finito la stagione 2023 di Superbike decisamente in maniera positiva, il che è l'ideale per iniziare al meglio il prossimo campionato - ha affermato il pilota australiano -.

Quest'anno ho riscontrato alcune difficoltà con il cambiamento di categoria, di moto e di gomme. Questa stagione mi è servita per imparare, ma ora che ho iniziato a capire, penso che il prossimo anno potremo fare meglio e magari essere sempre in gara per le prime cinque posizioni. Questo è l'obiettivo".

Sono stati tantissimi i fan di Gardner in occasione della sua presenza durante il lancio della nuova collezione 2024 di del brand, presente nei negozi a partire da marzo. "Questa era la mia prima volta qui ad Eicma e l'esperienza con Ixon è stata fantastica, probabilmente è stato l'evento migliore che io abbia mai fatto. C'erano così tante persone ed è stato bello poter avere un momento del genere con i fan. Sono stati giorni incredibili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA