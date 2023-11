A.Fontana, Festa del Torrone grande manifestazione per Lombardia

"La Festa del Torrone è una grande manifestazione a cui partecipo sempre con grande piacere, un momento di aggregazione in cui si mette insieme storia, tradizione, cultura, gusto, economia e turismo. Credo che sia molto importante per la città che è sempre meravigliosa e per la Regione, bisogna tutelarla e sostenerla in tutti i modi". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della sua visita alla 26esima Festa del Torrone (11-19 novembre) a Cremona.

La visita è iniziata da Piazza Duomo e proseguita alla Loggia dei Militi dove è allestita una fabbrica di torrone in cui si possono ammirare tutte le fasi della creazione di uno dei dolci più amati in Italia e all'estero. Successivamente Fontana ha visitato alcuni degli 80 stand e, infine, insieme ai rappresentanti locali ha partecipato all'accensione delle luminarie dedicate a Gianluca Vialli.

La Festa del Torrone in programma per 9 giorni a Cremona prevede un calendario di degustazioni, showcooking, premiazioni e appuntamenti culturali alla scoperta del dolce di Natale per eccellenza. Tra le tante novità la maxi-forma di grana padano realizzata interamente in torrone, la lamina di torrone con un ritratto pop di Ugo Tognazzi. Attesi molti ospiti tra cui Chiara Maci, Simone Rugiati, Gian Marco Tognazzi, i ristoranti stellati Il Pescatore e Da Vittorio, Michele Zocca (in arte Michelangelo).

"L'entusiasmo e la partecipazione numerosissima della gente che raggiunge Cremona da ogni angolo dell'Italia - ha detto Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi organizzatore della kermesse - ci motiva a fare ogni anno di più per offrire ad un'importante fetta del turismo enogastronomico il meglio che il territorio ha da proporre. La sua storicità contestuale all'innovazione nell'organizzazione rendono la Festa del Torrone un evento unico nel suo genere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA