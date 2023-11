Sciopero tpl a Milano, chiusa la M5

E' iniziato come previsto, venerdì, a Milano, lo sciopero nel trasporto pubblico proclamato dal sindacato Al Cobas.

L'astensione riguarda le fasce 8.45-15 e 18 a fine servizio.

Disagi sui mezzi di superficie, che subiscono rallentamenti nella circolazione "soprattutto dopo le 9.30 - ha precisato Atm - mentre le metropolitane dovrebbero essere regolari ad eccezione della M5 che chiude".

Lo sciopero è stato proclamato "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di tpl in appalto e/o subappalto; contro il progetto Milano Next, per la trasformazione di Atm spa in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità; per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri".





