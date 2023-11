L'utile di Rcs MediaGroup sale a 27,8 milioni nei nove mesi

Rcs MediaGroup ha registrato nei primi nove mesi ricavi per 606,8 milioni (da 620,2 milioni dello stesso periodo 2022) con ricavi pubblicitari in crescita a 239,7 milioni (da 238 milioni).

I margini Ebitda ed Ebit sono cresciuti rispettivamente a 82,1 milioni (da 71,1 milioni) e a 42,8 milioni (da 33,7 milioni) e l'utile netto è salito a 27,8 milioni (da 23,7 milioni).

In aumento l'indebitamento finanziario netto a 45,2 milioni (da 31,6 milioni del 31 dicembre scorso).

In considerazione delle azioni già messe in atto e di quelle previste, in assenza di un peggioramento delle conseguenze riconducibili alla prosecuzione e sviluppi dei conflitti in Ucraina e in Medioriente o della dinamica dei costi, il gruppo del Corriere della Sera ritiene che sia possibile confermare l'obiettivo di conseguire nel 2023 margini (Ebitda) fortemente positivi, in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2022, con una ulteriore generazione di cassa nel quarto trimestre, migliorando a fine anno la posizione finanziaria netta rispetto alla fine dello scorso anno.



