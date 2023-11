La pittura rupestre rivive con Andrea Benetti a Milano

Sarà aperta al pubblico dal 18 novembre al 2 dicembre, a Milano, la mostra 'Prehistoric Wave' di Andrea Benetti. La mostra, a cura di Luciana Apicella e con ingresso libero, sarà allestita presso gli spazi espositivi dell'agenzia Theoria, in via Settala 41.

"Pittore, fotografo e disegnatore bolognese, ideatore del Manifesto dell'arte Neorupestre, presentato alla 53/a Biennale di Venezia, Andrea Benetti - spiegano gli organizzatori - da molti anni svolge la propria ricerca artistica sulla pittura rupestre, rendendole omaggio con opere che la citano, la trasformano e la reinventano. Le opere di Benetti, realizzate con pigmenti di 40mila anni fa, rinvenuti nella grotta di Fumane (Verona) insieme a cinque pitture rupestri su pietra, instaurano un dialogo che evidenzia le similitudini tra la comunicazione visuale della Preistoria e l'odierno linguaggio digitale, creando - sottolineano gli organizzatori - un ponte ideale tra l'artista del Terzo Millennio e il suo 'collega' del Paleolitico".

La mostra inaugura il nuovo progetto Artheoria dell'agenzia.

"Dopo una fase di rodaggio, incentrata sulla fotografia d'autore, ora (sotto il marchio Artheoria) abbiamo messo a punto un ricco calendario di mostre, non solo fotografiche, ispirate all'idea di offrire arte in un luogo, i nostri uffici, diverso da quelli tradizionalmente dedicati, convinti che dalla 'contaminazione' con mondi diversi da quello del business possano nascere stimoli e idee, nonché il benessere derivato dal lavorare circondati dall'arte", ha spiegato Giancarlo Zorzetto, partner di Theoria, agenzia di comunicazione e marketing.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA