La Beatlesmania esplode a Milano, un pop up per le raccolte

La Beatlesmania esplode a Milano: dopo l'uscita dell'ultima canzone dei Fab Four, la magica 'Now and then', da oggi la Libreria Feltrinelli di corso Buenos Aires si trasforma in un pop up store temporaneo per la pubblicazione delle nuove edizioni delle raccolte 1962-1966 ('The Red Album') e 1967-1970 ('The Blue Album').

I fan dei Fab Four solo in Feltrinelli potranno acquistare lo speciale cofanetto da collezione in un'edizione limitata ed esclusiva per Feltrinelli. Il cofanetto contiene i 4 cd che compongono le raccolte dei Beatles, 1962-1966 ('The Red Album') e 1967-1970 ('The Blue Album'), pubblicate in nuove edizioni 2023 via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe e completate dalla presenza della versione Uk del singolo "Love Me Do" che apre 1962-1966, e di "Now And Then" contenuta dentro 1967-1970.

Presso la libreria sono disponibili, sempre in edizione limitata, T-Shirt e Shopping bag dell'ultimo inedito singolo.





