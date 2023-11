Israele, Sala: 'Peccato che prevalga il protagonismo dei partiti'

Il Consiglio comunale di Milano ieri non è riuscito per l'ennesima volta a trovare una sintesi sulla mozione urgente che dovrebbe esprimere solidarietà a Israele e chiedere la liberazione degli ostaggi imprigionati da Hamas.

"Non è più urgente evidentemente, è un peccato perché anche una testimonianza politica del Consiglio comunale, per quanto possa servire, sarebbe necessaria - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione di due nuove case museo che saranno gestite dal Fai -. Questa vicenda è segno delle tante divisioni e del fatto che purtroppo anche su una questione del genere a volte prevale il protagonismo dei singoli partiti. È un peccato".

"Non so cosa farci - ha concluso Sala -, da che parte stiamo l'abbiamo detto con chiarezza. Non possiamo che essere preoccupati e addolorati per le tante vittime che stiamo vedendo in questi tempi. Il modo migliore sarebbe quello di arrivare a una sintesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA